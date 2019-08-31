الدعم السريع تسيير قافلة اغاثة الى مدينة ود رملي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في إطار الدعم المتواصل لمتضرري السيول والأمطار قامت قوات الدعم السريع اليوم بتسيير قافلة دعم وإسناد لمنطقة ود رملي شمال الخرطوم التي تأثرت بالسيول والأمطار.

ورحب معتمد محلية الخرطوم بحري اللواء ركن أحمد آدم، بوصول القافلة، وقال إنه منذ أن حلت الكارثة بالريف الشمالي كانت قوات الدعم السريع مع المواطنين حيث خاض قائدها الوحل مع المواطنين، وأضاف “القائد دقلو ظل موجوداً بين المتضررين وقواته كانت سباقة في فعل الخيرات من خلال تقديمها لكافة أشكال المساعدات للمتأثرين بالسيول والأمطار”.

وقال معتمد محلية بحري إن قوات الدعم السريع ظلت سنداً وعضدا للقوات المسلحة وأنها قدمت الكثير وما زالت تقدم، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع كان لها السبق في مجال تقديم خدمات الإيواء والخدمات الصحية والسلع التموينية، معربا عن شكره لهذه القوات التي وقفت بصلابة مع مواطني الريف الشمالي .

من جانبه قال ممثل قائد قوات الدعم السريع اللواء بشير آدم عيسى إنه ومنذ حدوث كارثة الأمطار والسيول في الريف الشمالي صدرت توجيهات واضحة لقوات الدعم السريع من قائدها عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقيام بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه أهالي الريف الشمالي، مؤكدا أن قوات الدعم السريع ظلت سنداً للمواطنين في الحرب والسلم والكوارث، حيث أرسلت عددا من فرق العمل لإعانة المتضررين والوقوف معهم.

وقال في تصريحات : “جئنا نقدم الدعم العيني لأهالي ود رملي، بجانب دعم صحي”، مؤكدا استمرار الدعم السريع في تقديم هذه المساعدات وأضاف “نحن هنا بأمر قائد قوات الدعم السريع وسنظل مرابطين في هذه المناطق وفي أي منطقة أخرى في السودان لتقديم العون والمساعدة”.

وشملت القافلة مواد غذائية، مستشفى ميداني متحرّك، عربات إسعاف مجهزة بمعدات طبية حديثة لإنقاذ المرضى والمصابين، خيم، ومواد عينية، أدوية، وحافظات مياه بجانب معينات للكساء والغذاء.

ووجدت الخطوة إشادة واسعة من أهالي المنطقة حيث تعد القافلة الثانية من نوعها إلى مناطق الريف الشمالي بالخرطوم بحري، حيث سبقتها قافلة لمنطقة الجيلي وما حولها من مناطق.