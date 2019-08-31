عمران خان يحذر من مخاطر حرب نووية مع الهند بسبب كشمير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس وزراء باكستان، عمران خان، المجتمع الدولي إلى تجنب اندلاع حرب بين دولتين نوويتين، في إشارة إلى الهند وبلاده.

وفي مقال في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قال خان إن الدولتين تقتربان من الحرب إذا لم يقم العالم بفعل شيء تجاه ذلك، معربا عن آماله بتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة.

وأبدى رئيس الوزراء رغبة في تطبيع العلاقات مع الهند، وتسوية النزاعات السياسية بين البلدين، ودعا إلى الحوار والسلام، لكنه أشار إلى أن الهند ترفض جهوده من أجل ذلك.

واعتبر خان أن مواقف رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، تهدف إلى إثارة النعرات القومية بين الهنود، وبأنه يرغب في استثمار الصراع لأغراض انتخابية.

ومع ذلك، حاول خان التقرب من الهند وإبداء مواقف لينة، بغرض تحقيق الصلح مع الجارة النووية.

ويشير خان إلى أن كل جهوده باءت بالفشل، إذ تحاول الهند الآن إدراج البلاد على قائمة الدول الراعية للإرهاب، خصوصا مع تنامي قوة المنظمة القومية الهندوسية التي تبدي إعجابها بديكتاتوريين مثل موسيليني وهتلر.

ويوضح أن مودي وعددا من وزرائه لا يزالون أعضاء في هذه المنظمة، الأمر الذي يدفع هؤلاء إلى تشديد الخناق على مسلمي كشمير، بما في ذلك الإجراءات الأخيرة بحق السكان المسلمين.

ودعا خان في ختام مقاله المجتمع الدولي إلى التفكير في مزايا التجارة والأعمال، بدلا من الحرب بين دولتين نوويتين، وإلى الحوار والمفاوضات في سبيل إنهاء معاناة الشعب الكشميري.

القدس العربي