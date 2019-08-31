الليلة ليلتك يا مريخ.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* اليوم نستهل مشوارنا العربي

* لايهم نلاعب من

* لاننا نحن من يحسب الخصوم لنا الحسابات

*لمكانتنا وسمعتنا وسيرتنا التي يعرفها الاعراب جيدا وادهشتهم في بطولة زائد

*نحن الكبار الذين تخافهم الفرق

*ولسنا الصغار الذين يرفعون الراية البيضاء لمجرد ان القرعة اوقعتهم مع فريق صاحب اسم كبير

*فاسمنا اكبر والله اكبر لا شك في ذلك

*نخوض مباراة اليوم بهدف الحفاظ علي سيرتنا العربية

*وعلى ترشيحات اللقب الاخير التي حظينا بها

*ونهدف لتجاوز محطة المربع الذهبي التي نزلنا فيها لاننا افتقدنا درهم الحظ امام النجم الساحلي وتطايرت فرصنا المضمونة لذلك السبب

*افتقدنا درهم الحظ وقتها لاننا نجهنا الزولفاني وشبكناهو محظوظ محظوظ لما كراتنا فارقت الشباك وهي تفتح ذراعيها لاحتضان الكرة وسط دهشة الكرة نفسها

*برانا بننجه روحنا

*المهم

*ندخل مباراة اليوم لننتصر علي درهم الحظ الذي افتقدناه يوم القرعة العربية ويوم القرعة الافريقية ويوم شبيبة القبائل الاسبوع الفات

*ولننتصر على اليأس الذي اصاب بعضنا من نتيجة مباراة الشبيبة

*ولننتصر على التحكيم والتنجيم

*ولننتصر على ابتسامات بعضنا الساخرة عند الاخفاق

* بعضنا ذلك الذي لم يستطع ان يفصل بين الكيان والادارة

* بعضنا الذي لم يدرك ان الوطن لا يعني الحكومة

*وان الحكومة عمرها ما بتبقي وطن

*بعضنا الذي خذلنا

*لاجل الانتصار على كل ذلك

*يجب ان نحضر كلنا

* وكلنا اعني بهم

* الذين يسكنون المدرجات في عهد كل المجالس

* ولا اعني بهم طبعا الذين يوحشون المدرجات مع كل استقالة

* ويعودون دون ادنى خجلة عند العودة

* المهم

* نملك فريقاً يمتاز عن فرقنا في السنوات الاخيرة

* لذا نحلم جازمين بالنصر الكبير الذي يؤكد صعودنا من مباراة اليوم

* البطولة العربية خبرناها

* ونجيد لغتها

* فنحن لا نشبه الآخرين الضعيفين في العربي

* ناس عربي جوبا ما بعرفوا للقواعد والبلاغة

* لذا دوماً يفشلون في اول اختبار

* ايها الناس

* الحصة عربي

* اللجيق ما بنفع

* يا لسانا مبينا

* يا عرض اكتافك تدينا

* لذا

* نود ان نسمع بليغ الكلام من المدرجات معلناً تأهلنا

* كلنا

*انت وانا

*المدرجات تلمنا

* لنشارك في صناعة نصر لكيان يهمنا

*ويهمنا جدا

* الليلة ليلتك يا مريخ

* ايها الناس

* ان تنصروا الله ينصركم

* اها

* نجي لي شمارات والي الخرتوم

* كان شفت يا والينا

* يدونا زلابية

* رغيفة يقولوا لينا

* الشوارع تغرق في طينها

* الباعوضة لاقية ايدها فينا

* والضبان

* أحي من الضبان يا والينا

* مالكم يا والينا

* دايرين تكتلوا الامل الياداب دب فينا؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال: واللـه الاسعار ما شغالة بي زول لا عسكريااااو ولا مدنيااااو

بس سوقيااااو

والى لقاء

سلك