الليلة ليلتك يا مريخ.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* اليوم نستهل مشوارنا العربي
* لايهم نلاعب من
* لاننا نحن من يحسب الخصوم لنا الحسابات
*لمكانتنا وسمعتنا وسيرتنا التي يعرفها الاعراب جيدا وادهشتهم في بطولة زائد
*نحن الكبار الذين تخافهم الفرق
*ولسنا الصغار الذين يرفعون الراية البيضاء لمجرد ان القرعة اوقعتهم مع فريق صاحب اسم كبير
*فاسمنا اكبر والله اكبر لا شك في ذلك
*نخوض مباراة اليوم بهدف الحفاظ علي سيرتنا العربية
*وعلى ترشيحات اللقب الاخير التي حظينا بها
*ونهدف لتجاوز محطة المربع الذهبي التي نزلنا فيها لاننا افتقدنا درهم الحظ امام النجم الساحلي وتطايرت فرصنا المضمونة لذلك السبب
*افتقدنا درهم الحظ وقتها لاننا نجهنا الزولفاني وشبكناهو محظوظ محظوظ لما كراتنا فارقت الشباك وهي تفتح ذراعيها لاحتضان الكرة وسط دهشة الكرة نفسها
*برانا بننجه روحنا
*المهم
*ندخل مباراة اليوم لننتصر علي درهم الحظ الذي افتقدناه يوم القرعة العربية ويوم القرعة الافريقية ويوم شبيبة القبائل الاسبوع الفات
*ولننتصر على اليأس الذي اصاب بعضنا من نتيجة مباراة الشبيبة
*ولننتصر على التحكيم والتنجيم
*ولننتصر على ابتسامات بعضنا الساخرة عند الاخفاق
* بعضنا ذلك الذي لم يستطع ان يفصل بين الكيان والادارة
* بعضنا الذي لم يدرك ان الوطن لا يعني الحكومة
*وان الحكومة عمرها ما بتبقي وطن
*بعضنا الذي خذلنا
*لاجل الانتصار على كل ذلك
*يجب ان نحضر كلنا
* وكلنا اعني بهم
* الذين يسكنون المدرجات في عهد كل المجالس
* ولا اعني بهم طبعا الذين يوحشون المدرجات مع كل استقالة
* ويعودون دون ادنى خجلة عند العودة
* المهم
* نملك فريقاً يمتاز عن فرقنا في السنوات الاخيرة
* لذا نحلم جازمين بالنصر الكبير الذي يؤكد صعودنا من مباراة اليوم
* البطولة العربية خبرناها
* ونجيد لغتها
* فنحن لا نشبه الآخرين الضعيفين في العربي
* ناس عربي جوبا ما بعرفوا للقواعد والبلاغة
* لذا دوماً يفشلون في اول اختبار
* ايها الناس
* الحصة عربي
* اللجيق ما بنفع
* يا لسانا مبينا
* يا عرض اكتافك تدينا
* لذا
* نود ان نسمع بليغ الكلام من المدرجات معلناً تأهلنا
* كلنا
*انت وانا
*المدرجات تلمنا
* لنشارك في صناعة نصر لكيان يهمنا
*ويهمنا جدا
* الليلة ليلتك يا مريخ
* ايها الناس
* ان تنصروا الله ينصركم
* اها
* نجي لي شمارات والي الخرتوم
* كان شفت يا والينا
* يدونا زلابية
* رغيفة يقولوا لينا
* الشوارع تغرق في طينها
* الباعوضة لاقية ايدها فينا
* والضبان
* أحي من الضبان يا والينا
* مالكم يا والينا
* دايرين تكتلوا الامل الياداب دب فينا؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال: واللـه الاسعار ما شغالة بي زول لا عسكريااااو ولا مدنيااااو
بس سوقيااااو
والى لقاء
سلك
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