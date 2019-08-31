السيسي يصل الكويت على رأس وفد رفيع لإجراء مباحثات مهمة

الخليج 365: وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الكويت على رأس وفد رسمي، لإجراء مباحثات رسمية مع الأمير صباح الأحمد.

وكان في استقبال الرئيس المصري الأمير صباح الأحمد وولي العهد نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين بالدولة.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة برئاسة المستشار بالديوان الأميري خالد الفليج. وفقا لصحيفة “الرأي” المحلية.

وضم الوفد الرسمي كلا من وزير الخارجية سامح شكري ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء مصطفى شريف وعدد من كبار المسؤولين بالحكومة المصرية.

وقال السفیر الكویتي لدى مصر، محمد الذویخ، یوم الخمیس الماضي، إن زیارة الرئیس المصري عبد الفتاح السیسي للكویت، تجسد عمق العلاقات الثنائیة الأخویة الراسخة التي تربط بین البلدین والشعبین الشقیقین على مدار عقود طویلة. المادة السابقة الرئيس التركي أردوغان يهدد بعملية عسكرية واسعة شمال سوريا المقالة القادمة أردوغان يعلن عن نية تركيا البقاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو”

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