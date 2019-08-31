خالد بخيت يفاجئ نادي الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في الوقت الذي أخطر فيه نادي الهلال اللاعب حسين الجريف بفسخ تعاقده على خلفية تواضع مستوياته الفنية، أكّد المدرب العام في المنتخب السوداني خالد بخيت عدم استبعاد اللاعب عن التشكيلة التي ستشارك في مباراة تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

وقال خالد بخيت لـ”باج نيوز” إنّ حسين الجريف سيكون ضمن التوليفة الأساسية وأنّ ما حدث من جانبه في مباراة الوصل الإماراتي بالبطولة العربية لا يعني استبعاده، لجهة أنّ كرة القدم لعبة أخطاء على حد قوله.



وسيلعب المنتخب السوداني أمام نظيره التشادي في الخامس والعشرين من الشهر القادم في تصفيات كأس العالم المقرّر إقامته بقطر.



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و”الجمعة”، غادر الهلال السوداني بطولة كأس محمد السادس على يد الوصل الإماراتي رغم الانتصار بهدفين مقابل هدف.

وفجّر الوداع العربي الأوضاع في نادي الهلال، إذ ساد اتجاهًا قضى بالإبقاء على اللاعب حسين الجريف خصوصًا في ظلّ النقص الذي يعانيه الفريق على مركز خط الدفاع.

وسابقًا، كشفت مصادر لـ”باج نيوز” عن قراراتٍ مرتقبة من قبل نادي الهلال تجاه فريق الكرة خلال الساعات المقبلة.