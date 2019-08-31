موقعة مرتقبة بين المريخ السوداني والوداد البيضاوي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يبحث المريخ عندما يستقبل في الثامنة من مساء اليوم”السبت” نظيره الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب تمهيدي كأس محمد السادس للأندية الأبطال عن الانتصار ولا غيره قبل التنقّل إلى المغرب لخوض مواجهة الإياب.

وسيكون”الأحمر” مجدّدًا أمام تحدٍ آخر بعد فقدانه فرصة المضي قدمًا في البطولة الأفريقية وتوقفه في محطة الدور التمهيدي برغم الانتصار على شبيبة القبائل الجزائري.

وسيخوض أبناء المدرب الوطني إبراهيم حسين مواجهة اليوم وسط ظروفٍ متباينةٍ في ظلّ”جروحه المثخنة” والتي لم يمضَ عليها سوى أسبوع.

والأسبوع الماضي، تلقى المريخ ضربة موجعة بمغادرته لدوري أبطال أفريقيا على أرضه وجماهيره بطريقة مفاجئة.

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ويعوّل المدرب الشهير بـ”الديسكو” على خبرة نجومه لا سيما على غرار بكري المدينة وأمير كمال، ورمضان عجب في حسم المواجهة لصالحهم والوصول إلى مرمى الوداد أكثر من مرة خصوصًا وأنّ لقاء الإياب بالمغرب لن تكون سهلة بأيّ حالٍ من الأحوال.

وتلقى الأحمر دفعة معنوية خلال اليومين الماضيين بعودة لاعبيه مايكل ونيلسون ودخولهم الخيارات بالنسبة إلى الجهاز الفني بجانب ضياء الدين محجوب الذي ينتظر أنّ يكون ضمن الحسابات.

على الجانب الآخر،يخوض الوداد البيضاوي مواجهة اليوم في ظروف بالغة التعقيد بعد فقدانه لخمسة عناصر أساسية بحسب ما أعلن النادي مؤخرًا.

وفي مباراة ثانية، يلتقي العهد اللبناني مع الاتحاد جدة السعودي على ستاد مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت لحساب إياب دور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.