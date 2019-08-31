اطلقوا سراحهم او حاكموهم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ مدة طويلة والشيخ موسى هلال وبعض المقربين منه يقبعون فى الحبس دون محاكمة الامر الذى يخالف كل قواعد العدالة والقانون ، ومن المعروف ان الرجل قد اعتقل ايام النظام البائد ولم يتم تقديمه لمحاكمة كما لم يتم الافراج عنه ، وغنى عن القول ان هذا ظلم فادح وغير مقبول فى كل الشرائع والقوانين بغض النظر عن شخصية المحبوس ولا ظروف حبسه فهما خياران لاثالث لهما اما تقديمه لمحاكمة او اطلاق سراحه .

ولسنا هنا بصدد الحديث عن الرجل وعلاقته بالصراع فى دارفور باعتباره احد الفاعلين فى الاقليم ، ولسنا بصدد التعرض لكونه وزيرا سابقا فكل هذا لا علاقة له بالمسألة القانونية والحقوقية والجميع يعلمون ذلك جيدا فلا معنى لاستمرار حبس الرجل وخرق قواعد العدالة والقانون والانسانية .

ونؤكد اننا لسنا بصدد الحديث عن تاريخ الرجل وماضيه ولا نبنى على هذا التاريخ امرا حتى لاينبرى لنا شخص ويقول لماذا تدافعون عن شخص اسهم فى ارتكاب جرائم وتورط فى سفك دماء وهو من حلفاء الرئيس المخلوع واحد المشاركين فى الحكم وان الخلاف بينه والحكومة السابقة يدخل فى باب صراع الظالمين ولنتركهم يضربون بعضهم بعضا ، ولا ان يقول لنا شخص اخر ان للرجل علاقة قوية بالفريق حميدتى وان الوضع الحالى للشيخ موسى هلال انما يتم تحت اشراف وسيطرة حميدتى وقواته وان حميدتى باعتباره كان رجلا فاعلا ومؤثرا فى النظام السابق وهو الان فى الوضع الجديد اكثر فعالية واشد تأثيرا وهذا يعنى ان الملف لو اريد له الحسم لما تأخر ، نقول اننا لانهدف من هذا الحديث الا لتبيت قواعد العدالة ونشر ثقافة الانصاف وسيادة حكم القانون وننادى بالصوت العالى أن لا للتحكم فى الناس ، وانه لابد من تقديم اى محبوس للمحاكمة فورا او إطلاق سراحه سواء كان هذا الشخص هو الشيخ موسى هلال اوغيره