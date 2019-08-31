في ستديو “أبو ظبي”.. خالد بيومي : عقوبة العقرب لا مثيل لها في كل العالم

أبدى خالد بيومي دهشته للعقوبة التي تعرض لها بكري المدينة مؤخراً من لجنة الانضباط، مبيناً أنه لم يسمع بها من قبل، مشيراً إلى أنه لم يسمع أن لاعباً شتم حكماً وأوقف لعام ونصف، ولفت إلى أنها عقوبة مبالغ فيها وليس لها مثيل في العالم مؤكداً أن اتحاد الكرة سينهي مسيرة أفضل لاعب سوداني.

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وبحسب اليوم التالي أمن زبير بيه نجم الكرة التونسية على حديث بيومي، مؤكداً أن العقوبة تعد الأولى من نوعها وأن لجنة الاستئنافات لا محالة ستعيد النظر في العقوبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)