التاريخ: 31-أغسطس-2019
4 مشاهدة
أبدى خالد بيومي دهشته للعقوبة التي تعرض لها بكري المدينة مؤخراً من لجنة الانضباط، مبيناً أنه لم يسمع بها من قبل، مشيراً إلى أنه لم يسمع أن لاعباً شتم حكماً وأوقف لعام ونصف، ولفت إلى أنها عقوبة مبالغ فيها وليس لها مثيل في العالم مؤكداً أن اتحاد الكرة سينهي مسيرة أفضل لاعب سوداني.
وبحسب اليوم التالي أمن زبير بيه نجم الكرة التونسية على حديث بيومي، مؤكداً أن العقوبة تعد الأولى من نوعها وأن لجنة الاستئنافات لا محالة ستعيد النظر في العقوبة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر في ستديو “أبو ظبي”.. خالد بيومي : عقوبة العقرب لا مثيل لها في كل العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.