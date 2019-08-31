مجلس الأمن يرحب بتكوين الحكومة الانتقالية

رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بتكوين الحكومة الانتقالية في السودان، وأكد المجلس على أن الخطوة تعتبر مهمة لضمان استقرار طويل المدى في دارفور، وأعربت الدول الأعضاء في المجلس دعمها للسودان من أجل مواصلة مشروعات السلام.

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وبحسب الشروق كانت الدول الأعضاء قد أدلت ببياناتها في جلسة مجلس الأمن المبرمجة لبحث الوضع في دارفور، حيث استمعت لبيان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمر محمد أحمد صديق، أكد فيه أن الحكومة ذات القيادة المدنية ستقود البلاد لثلاثة أعوام، وتضع في مقدمة أولوياتها تحقيق السلام في مناطق النزاع في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب عودة النازحين واللاجئين والتعافي الاقتصادي، فضلاً عن إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعفاء الديون، بالإضافة إلى تطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي.

وأعربت الدول الأعضاء في المجلس عن دعمها للسودان من أجل مواصلة جهود الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور، فضلاً عن الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل، من خلال التوافق السياسي مع الحركات المسلحة في مناطق النزاع، ودعم الانتقال الديمقراطي والحريات العامة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)