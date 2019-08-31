إحباط تهريب (8.5) كيلو من الذهب بكسلا

أحبطت السلطات المختصة بمكافحة التهريب في ولاية كسلا، عملية تهريب (8.5) كيلو من الذهب كانت في طريقها لإحدى دول الجوار. Advertisements وكشفت مصادر قانونية بالولاية حسب الصيحة، أن الكميات التي تم ضبطها تمت عبر مرحلتين الأولى (3.5) كيلو في بص قادم من الخرطوم، والأخرى (8) سبائك تم ضبطها بمنزل غرب كسلا كانت معدة للتهريب، ونوهت لضبط (6) متهمين في العمليتين. وأشارت المصادر إلى فتح بلاغات ضد المتهمين تحت المواد (198) و(196) من قانون الجمارك . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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