التاريخ: 31-أغسطس-2019
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سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام أوساسونا، في معقل الأخير “ال سادار”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
وسجل لبرشلونة أنسو فاتي وآرثر ميلو في الدقيقتين (51 و64) على الترتيب، بينما سجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقيقتين (7 و81).
وبحسب الصيحة بهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده للنقطة 4 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما حل أوساسونا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.
اعتمد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، على نفس التشكيلة التي خاض بها مواجهة ريال بيتيس الماضي، بطريقة (4-3-3) بوجود تير شتيجن في حراسة المرمى، أمامه الرباعي جوردي البا، لينجليت، بيكيه، وسيميدو، وفي الوسط الثلاثي دي يونج، بوسكيتس، وسيرجي روبيرتو، وثلاثي هجومي رافينيا، جريزمان، وكارليس بيريز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري .. قطار برشلونة يتعطل مجدداً في محطة أوساسونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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