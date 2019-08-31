البرلمان العربي: لقاء مُرتقب مع واشنطن بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب

التاريخ: 31-أغسطس-2019
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كشف رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، عن لقاء مرتقب مع واشنطن بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكد أن السودان استوفى كافة الشروط لخروجه من القائمة الأمريكية.
وقال السلمي حسب الصيحة إن البرلمان العربي أعدَّ مذكرة قانونية سيتم تسليمها للحكومة السودانية لترسلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أن المذكرة القانونية مكتملة الأركان تحتاج لدعم من المجتمع الإقليمي والعربي والإفريقي، وأشار إلى أن السودان بلد متسامح ولا يوجد به أي شكل من أشكال الإرهاب، وتابع: “تحدثت مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان بشأن رفع اسمه من القائمة الأمريكية، وسنعمل مع الحكومة الجديدة لتسريع الخطوات للخروج منها”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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