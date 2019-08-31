بالفيديو:الداعية آداب يفضح ممارسات عبد الحي يوسف ويصفه بالوجه الكيزاني المتاجر بالدين

شن الداعية الإسلامي أبو بكر آداب هجوماً عنيفاً على أنصار نصرة الشريعة وعلى رأسهم الدكتور عبد الحي يوسف حيث اتهمهم بأنهم من وقفوا ضد الدعوة للدين الإسلامي وأنهم من تسببوا في تفريق الجماعات الإسلامية حيث قال:(الدين انتوا ما شغالين ضدوا ياخ انتوا والكيزان بتاعينكم ما شغالين ضدوا ما فرتقتوا الجماعات الإسلامية القاعدة دي كلها ما اذيتوهم ما بطلتوا المساجد المفترض تؤدي دورها والخطب والحلقات المفترض تؤدي دورها).

ووصف آداب الدعوة التي أطلقتها جماعة نصرة الشريعة والدعوة إليها بأنها نوع من المتاجرة بالدين لأجل الكسب السياسي متهم التيار بتضييع الشريعة قائلاً :(الشريعة البتكلموا عنها الآن ويتباكوا عليها ويقولوا الشريعة ضاعت إنما هذا أسلوب من أساليب التجارة بالدين) مضيفاً بأن قادة هذا التيار بأنهم وجه كيزاني من الذين شاركوا في النظام البائد حيث قال:( أولاً دا وجه كيزاني وكانوا أيام الكيزان من المشاركين في الحكومة بتاعتهم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)