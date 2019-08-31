دعوة للتأني في اختيار الوزراء

التاريخ: 31-أغسطس-2019
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دعت منظمة الشفافية السودانية مجلس السيادة ورئيس الوزراء إلى التأني في تشكيل الحكومة، حتى يستطيع رئيس الوزراء إيجاد الوقت الكافي لاختيار وزرائه، وفقاً لمعايير الاختيار السليمة التي يراها، بما يتوافق مع المصلحة العامة للبلاد.
وبحسب الشروق أضافت المنظمة أن الضرر الذي سينتج عن العجالة قد يؤدي إلى اختلال في معايير الاختيار، وهو ضرر أخطر وأكبر بكثير من التعديل في الجدول الزمني المتفق عليه، باعتباره تعديلاً للمصلحة العامة، ولا يخل بالمبادئ الأساسية للوثيقة الدستورية، خاصة وأن التأجيل قد تم من قبل في الأيام القليلة الماضية.
ودعا رئيس الوزراء إلى العمل على ممارسة الوزارات نشاطها وإدارتها عبر الوكلاء ورؤساء الوحدات إلى حين اكتمال إجراءات الاختيار، تجنباً للفراغ التنفيذي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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