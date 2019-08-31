عضو بالسيادي : انتهى عهد “الكارينات” والإدارة الأهلية لا تسيس

قال عضو مجلس السيادة، البروفيسور صديق تاور، إن الإدارة الأهلية في النظام السابق كانت توظف ضد المجتمع، وأضاف “انتهى عهد الكارينات، وإن الإدارة الأهلية لا تسيس ولا تصنف ولا يستغنى عنها”، مشدداً على ضرورة ترتيب بيتها من الداخل.

ووجه تاور قيادات الإدارات الأهلية بولاية جنوب كردفان ببذل الجهود لاحتواء وإخماد الفتنة التي نشبت بين قبائل بني عامر والنوبة ببورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، وشدد على أهمية احتوائها حتى لا تتأثر مناطق أخرى .

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وبحسب الشروق قال تاور لدى لقائه قيادات الإدارة الأهلية الذين قدموا مبادرة لحل الأزمة ببورتسودان، يوم السبت، “التحية والشكر لكم على هذه المبادرة التي تؤكد رمزية ومكانة وأهمية الوفد”، موضحاً أنها ستجد قبولاً في نفوس الأطراف المتنازعة .

ووجه تاور قيادات الإدارة الأهلية باستصحاب آراء وأفكار الشباب، لجهة أن الأزمة عولجت على مستوى الإدارة الأهلية ونسيت شريحة مهمة وهم الشباب الذين دائماً ما يكون بينهم وإداراتهم الأهلية هامش كبير، مشدداً على ضرورة الاهتمام بشريحة الشباب وحل مشاكلهم وانتشالهم من الظواهر السالبة، مثل المخدرات والعطالة وغيرها، بالتعليم والإرشاد والنصح.

وأكد تاور أن الحكومة الانتقالية ستولي ملف السلام اهتماماً كبيراً ومعالجة قضية السلاح خارج المسارات القانونية، مؤكداً ضرورة بذل الجهد الرسمي والشعبي في هذا الأمر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)