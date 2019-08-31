الجزولي دفع الله يحذر من انفلات الثورة و الفوضى

أبدى الدكتور الجزولي دفع الله، رئيس الوزراء الأسبق، تخوفه من استمرار الثورة السودانية، وانفلاتها ومن أن تصبح نوعاً من الفوضى، كما يحدث في بعض بلدان العالم العربي.

Advertisements

وقال في تصريح بحسب وكالة السودان للأنباء، إنه رغم المصائب التي تواجه الحكومة الآن إلا أن أملنا أن نتخطى مرحلة الثورة إلى بداية مرحلة الدولة، وهذه نقله صعبة بكل المقاييس، ولكن إذا خرجنا إلى مرحلة الدولة فهو نصر كبير نكون فيه تفادينا مرحلة الفوضى. وأضاف الدكتور الجزولي أن هذه الثورة صنعها الشعب في الأساس بدون قيادات تاريخية وقد صنعت قياداتها من خلال الثورة لأنها ثورة الشعب بالتالي فإن اتجاهاتها مختلفة، والوصول إلى قرار متفق عليه من الصعوبة بمكان كما أن ميثاق الحرية والتغيير الذي كان له شرف توجيه وقيادة الثورة رغم أنه لم يصنعها بل صنعها الشعب السوداني وعلى رأسه الشباب والمرأة، كما ساهمت جهات أخرى غير الموقعين على ميثاق الحرية والتغيير، ولكن الحرية التغيير يوجد في داخلها طيف واسع من الواقع السوداني. وقال الدكتور الجزولي دفع الله هناك خوف من وقوع ديكتاتورية مدنية، مبيناً أن هذا التباين ضمان للديمقراطية، رغم أن آخرين ساهموا في الثورة وهم ليسوا داخل هذا الإطار الذي يمثل الدولة بهذا التنوع والتعدد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)