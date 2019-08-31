وصول 4 بواخر قمح من المنحة السعودية

وصلت اليوم “السبت” ميناء بورتسودان 4 بواخر من منحة القمح السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية أعلنتا في وقتٍ سابق عن منح السودان كمية من القمح لمساعدته في فك الاختناقات في الخبز.

وتتجدد أزمات الخبز في كافة أنحاء البلاد بسبب عدم توفر القمح والعجز في موارد النقد الأجنبي.