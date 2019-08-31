سياسي يمني: الإمارات من الدولة الجادة في محاربة التطرف والإرهاب

قال عبدالعالم حيدرة الباحث والمحلل السياسي اليمني، إن دولة الإمارات العربية المتحدة رفعت منذ فترة شعار السلام في العالم والدعوة إلي التسامح والتصالح والمحبة.

وأضاف في تصريحات خاصة بأن الإمارات دشنت دعوة عالمية لبنذ العنف والتطرف والإرهاب، وهي تعمل جاهدة في هذا المجال مع شركائها في السلام والدعوة إلي الوسطية والإعتدال ودين التسامح.

وأشار بأن الإمارات من الدولة الجادة في محاربة التطرف والإرهاب، وهي تعمل في اليمن بهدف القضاء على الإرهاب ، وشريك أساسي في مكافحة الإرهاب ليكون هناك سلام عالمي.

يذكر أن لدولة الإمارات العربية المتحدة دوراً بارزاً عسكرياً في اليمن ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، حيث عملت الإمارات على تعزيز القطاعات العسكرية التي تكافح المدّ الإيراني والجماعات الإرهابية.