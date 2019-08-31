الرئيس الأمريكي يحذر من مخاطر إعصار "دوريان"

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاطر إعصار "دوريان" الذي يقترب من الساحل الأمريكي كعاصفة قوية من الفئة الثالثة.

وكتب ترامب في صفحته على تويتر: "يبدو أن ساوث كارولينا الرائعة لدينا قد تواجه ضربة أقوى مما بدت للوهلة الأولى، والأمر نفسه مع جورجيا ونورث كارولينا."

ودعا الرئيس ترامب سكان فلوريدا إلى "الاستعداد والالتزام بالتعليمات الفدرالية وقال :"سيكون إعصارا كبيرا جدا. وربما أحد أكبر الأعاصير".

وبدأت العاصفة "دوريان" إعصارا من الفئة الأولى يوم الأربعاء الماضي عندما اجتاحت جزر شمال شرق البحر الكاريبي، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي والفيضانات في أماكن لم تحدث أضرارا كبيرة فيها.

ويتوقع خبراء الإرصاد أن ينمو "دوريان" ليصبح إعصارا من الفئة الثالثة قبل أن يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة في وقت متأخر يوم الأحد أو في وقت مبكر من يوم الاثنين في مكان ما بين جزر "فلوريدا كيز"، وجنوب جورجيا.

