لقاء بواشنطن يناقش رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

قال رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، أن الولايات المتحدة الامريكية ستعمل مع الحكومة الانتقالية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

أثناء ذلك كشف السلمي عن لقاء مرتقب بواشنطن خلال الفترة المقبلة يناقش القضية، موكدا ان السودان استوفى كافة الشروط للخروج من القائمة الإمريكية.

وأعد البرلمان مذكرة قانونية سيتم تسليمها للحكومة السودانية التي بدورها ستقوم بإرسالها للولايات المتحدة الأمريكية.

واضاف أن المذكرة تحتاج لدعم من المجتمع الإقليمي والعربي والأفريقي.