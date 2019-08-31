ألاف الروس يتظاهرون في موسكو للمطالبة بانتخابات حرة

خرج آلاف الروس إلى شوارع وسط موسكو، اليوم السبت، للمطالبة بانتخابات حرة للمجلس التشريعى للعاصمة الروسية، والتي تجرى في الثامن من سبتمبر، متحدين حظرا فرضته السلطات واعتقالات عنيفة شهدتها احتجاجات سابقة.

وتحولت المظاهرات المتعلقة بانتخابات المجلس على مدى أسابيع إلى أكبر حركة احتجاج متواصلة في روسيا منذ الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على ما اعتبروه تزويرا للانتخابات.

وسار ما يصل إلى ألفي محتج عبر أحد شوارع موسكو الرئيسية مرددين هتافى "روسيا ستصبح حرة" و"هذه مدينتنا".

ويطالب المتظاهرون بالسماح لمرشحين من أصحاب الفكر المعارض بخوض الانتخابات بعدما تقرر منعهم من التنافس، وباتوا يطالبون الآن أيضا بالإفراج عن نشطاء اعتقلوا فى مظاهرات سابقة.

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وقالت متظاهرة تدعى أليكساندرا روسيوس وعمرها 23 عاما "إذا توقفنا عن الخروج (والاحتجاج) لن يتبقى أمل على الإطلاق"، وأضافت "يجب أن نُري السلطات أننا لن نستسلم ونقبل حقيقة أن أبرياء يسجنون وأن الانتخابات تسرق".

وقال طالب بالمدرسة عمره 16 عاما يدعى أرتيوم، إن "الغضب والخوف" دفعاه للمشاركة فى المظاهرة، وأضاف "لا أريد... أن تكسر ساقاي أو أن أُقتل او أن أُلقى في السجن"،"الحكومة ترفض المساومة وبدأوا تفريق الناس وإلقاءهم في السجن. أعتقد أن هذا غير مقبول".

وكان احتجاج اليوم السبت أصغر من بعض الاحتجاجات السابقة التي شهدت خروج عشرات الآلاف. ولم تحاول الشرطة خلال الساعة الأولى من الاحتجاج اعتقال المتظاهرين لكنها طلبت منهم التفرق عبر مكبرات الصوت.