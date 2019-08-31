أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها قصفت موقعاً لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا السبت. وصرح الكولونيل إيرل براون المتحدث باسم القيادة الوسطى في بيان أن الهجوم الذي وقع شمال إدلب استهدف قادة جماعة يطلق عليها البنتاغون اسم "تنظيم القاعدة في سوريا" ويلقي عليه مسؤولية شن "هجمات تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء"، من دون أن يحدد نوع الأسلحة التي استخدمت في الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الأمريكية تؤكد قصف موقع للقاعدة في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.