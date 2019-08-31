شيفيلد يونايتد يفرض التعادل على تشيلسي.. وأستون فيلا يخسر من كريستال بالاس

تعادل فريق تشيلسي مع فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الستامفورد بريدج، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل تاني إبراهام هدفين لفريق تشيلسي في المباراة، بينما أحرز روبينسون هدف شيفيلد يونايتد الأول، قبل أن يتعادل ويحرز كورت زوما هدف بالخطأ في مرماه بالدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء.
ونجح فريق ليستر سيتي في تحقيق فوزا هاما على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وخسر فريق أستون فيلا أمام فريق كريستال بالاس بنتيجة 1-0 في المباراة التي تعرض محمود حسن تريزيجيه فيها للطرد في بداية الشوط الثاني.
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