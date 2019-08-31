موندو ديبورتيفو: نجم برشلونة يوجه ضربة قوية للبرسا ويرفض الرحيل نهائيا

أكدت تقارير صحفية اسبانية اليوم السبت، أن نجم برشلونة الاسباني، يرفض الرحيل عن النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي طلب الحصول على أكثر من 140 مليون يورو و3 لاعبين من برشلونة هم، إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي، وتوديبو، للموافقة على رحيل "نيمار" إلي النادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" وفقًا لمصادرها أن اللاعب الكرواتي "راكيتيتش" يرفض تمامًا الرحيل عن نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، ولا يريد الدخول ضمن الصفقة التبادلية لضم البرازيلي نمار للنادي الكتالوني هذا الصيف.

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وكانت تقارير صحفية أكدت أيضًا أن الفرنسي عثمان ديمبلي يرفض أيضًا الرحيل عن برشلونة.

وأكدت وسائل إعلام اسبانية اليوم أن مفاوضات برشلونة مع باريس سان جيرمان الفرنسي بخصوص "نيمار" تعثرت وأصبح الصفقة "شبة مستحيلة"، خاصة وأن النادي الكتالوني يري أن مطالب باريس تمثل خطرًا ماليًا كبيرًا على النادي، كما أن اللاعبين يرفضون الدخول في صفقة اللاعب البرازيلي.

يذكر أن نيمار انتقل لباريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.