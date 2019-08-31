الإثنين.. الأهلى المصري يعلن تفاصيل تعاقده مع المدير الفنى الجديد "فايلر"

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر الإثنين المقبل؛ لإعلان كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة، وكذلك تقديم الجهاز المعاون.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، اليوم السبت، التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه المعاون الأجنبي (مدرب عام – مدرب أحمال – مدرب حراس مرمى)، فيما يستمر سيد عبدالحفيظ في منصبه كمدير للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.

وحصل فايلر مع فريق أراو على "Swiss Challenge League"، موسم 2012-2013، وصعد إلى "Swiss Super League"، وحقق نتائج مميزة، أبرزها الفوز علي زيورخ 5-1، وجراسهوبرز 4-0 ولوزيرن 4-2.

وحصل فايلر مع نورنبرج الألماني علي المركز الثالث، في دوري "2. Bundesliga"، موسم 15-16 وتأهل إلى "Bundesliga Playoffs"، وحقق نتائج مميزة مع نورنبرج، أبرزها الفوز علي يونيون برلين 6-2، ولايبزج 3-1، ودوسلدورف 5-1، وسانت باولي 4-0.

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وحصل فايلر مع أندرلخت علي الدوري البلجيكي 16-17 (الدوري الوحيد الذي حصل عليه أندرلخت خلال آخر 5 سنوات)، وأقوى خط هجوم في الدوري بعد إحراز الفريق ٦٧ هدفًا، وحصل مع أندرلخت على كأس السوبر البلجيكي 2017، وتأهل مع أندرلخت إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي 16-17، وحصل علي جائزة أفضل مدرب في بلجيكا 2017.

وحقق فايلر نتائج مميزة مع أندرلخت في الدوري الأوروبي، أبرزها الفوز على سلافيا براج 3-0 في الذهاب، وبنفس النتيجة في العودة، والفوز علي ماينز الألمانى 6-1، وزينيت الروسي 2-0 والتعادل مع مانشستر يونايتد 1-1 في الذهاب، وبنفس النتيجة في العودة في دور الثمانية، قبل الخروج بهدف في الوقت الإضافي.

وأنهى "فايلر" الدور الأول مع لوزيرن في المركز الرابع بالدوري السويسري، متساويًا مع زيورخ، ورحل بعد خلافات مع الإدارة.