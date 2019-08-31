الفنان طه سليمان يسير قافلة لدعم متضرري السيول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سجلت منظمة الفنان طه سليمان بالتضامن مع إحدى الشركات أمس الأول, زيارة للمتضرين من السيول والأمطار بمنطقة الجيلي, وقدمت المنظمة مواد تموينية لـ “150” أسرة وأدوية للمركز الصحي, وذلك باشراف لجنة من أبناء المنطقة, ووقف طه خلال الزيارة على مستشفى الجيلي الذي ما زال تحت التشييد, ووعد بتقديم ما يمكن تقديمه حتى يكتمل, مؤكداً تواصل زيارته خلال الأيام المقبلة والوقوف مع أهالي الجيلي, حتى زوال محنتهم, شاكراً حفاوة الاستقبال الكبير يذكر أن منظمة طه سليمان الخيرية هي منظمة ثقافية طوعية تشارك في تفعيل النشاط الثقافي, وتعمل على تجسيد المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن وتجاه معجبي الفنان الشاب, وبحسب صحيفة آخر لحظة فقد دشنت أعمالها قبل ثلاث سنوات عبر قافلة طبية ضمن فعاليات مهرجان البركل, حوت مواد غذائية وملابس شتاء و”بطاطين”

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