الفنانة نانسي عجاج الأولى في قائمة الفنانين الشباب (الثورية)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : احتلت الفنانة نانسي عجاج المركز الأول في قائمة الفنانين المساندين للثورة السودانية، وذلك ضمن استفتاء ضخم تم إطلاقه على عدد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالفن والفنانين، وجاء في المركز الثاني خلف نانسي الفنان الشاب أحمد الصادق، بينما احتلت الفنانة ميادة قمر الدين المركز الثالث، بحسب صحيفة السوداني.

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