الفنان سوار الدهب يعود بأغنيات عيار (21)

الخليج 365 : يستعد الفنان الشاب مامون سوار الدهب لتقديم باقة من الأغنيات الجديدة تجمعه بعدد من الشعراء والملحنين الكبار. وظل مامون طوال الأسبوع الماضي, في حالة بروفات ومراجعة الأغنيات قبل تقديمها. يذكر أن مامون عاد لإحياء الأمسيات الغنائية بالخرطوم, بعد انقطاع منذ ديسمبر الماضي, وبداية الحراك الثوري, وبحسب صحيفة آخر لحظة أنه أحيا أمس الأول أمسية غنائية ساهرة بعوامة مراسي الشوق بشارع النيل الخرطوم.

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