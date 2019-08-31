قطر ترسل (65 )ألف طن مواد إيوائية وغذائية للمتأثرين بالسيول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حطت في مطار الخرطوم الدولي، السبت، طائرة قطرية تحمل كميات من مواد الإغاثة للمنكوبين جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق عديدة بالبلاد، واحتوت القافلة التي تبلغ حمولتها 65 طناً، مواد إيوائية وغذائية ومعدات رش.

وأكد نائب المفوض العام للعون الإنساني، محمد فضل الله سراج، أزلية العلاقات السودانية القطرية على كافة الصعد، مشيراً إلى أن هنالك قافلة مساعدات ثانية تصل البلاد الإثنين المقبل، مثمناً دور قطر في مساعدة منكوبي السيول والأمطار بالبلاد، شاكرا دولة قطر حكومة وشعباً، لتقديم المساعدات.

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من جهته، اعتبر سفير دولة قطر لدى السودان، السفير عبدالرحمن بن علي الكبيسي، هذه المساعدات تعبيراً صادقاً عن تفاعل دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً مع ما تعرض له السودان جراء السيول والأمطار .

وأشار السفير إلى متانة العلاقات القطرية السودانية، مضيفاً أن دولة قطر حريصة على الاستجابة الفورية لكل الاحتياجات الإنسانية الملحة في كل أنحاء العالم، انطلاقاً من دورها الحيوي في هذا الخصوص.

وأوضح أن جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري سيرا في وقت سابق قوافل إغاثية إلى عدد من المناطق المتأثرة بولايات السودان، بالتعاون والتنسيق مع الجهات السودانية المختصة