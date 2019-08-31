الكاردينال يسمي مدرب الهلال الجديد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن نادي الهلال عن تعيين صلاح أحمد آدم مديرًا فنيًا للفريق في المرحلة المقبلة بحسب ما أكّد رئيس النادي أشرف سيد أحمد الكاردينال.
وقال الكاردينال في تصريحاتٍ لقناة الهلال اليوم”السبت” إنّ صلاح أحمد آدم مدرب ممتاز وصاحب إمكانيات وشخصية إيجابية، مشيرًا إلى أنّه حان الآوان لمنح المدرب الوطني الثقة الكاملة بعد تجريب عدد من المدربين الأجانب.
و”الخميس”، أعلن نادي الهلال نهاية ارتباطه مع المدرب التونسي نبيل الكوكي على نحوٍ مفاجئ، موضحًا أنّ الخطوة جاءت لتراجع النتائج على الصعيد المحلي والخارجي.
وأوضح رئيس الهلال المستقيل بحسب تصريحاته اليوم أنّ مجلسه اتخذ قرارًا بإبعاد حسين الجريف عن كشف الفريق بسبب الأخطاء المتكرّرة في المباريات سواء كانت محلية أو خارجية.
وأعلن في الوقت ذاته عن منح أيّ لاعب بالفريق حافز ألف دولار بعد الأداء القويّ أمام الوصل الإماراتي في البطولة العربية.
ولم يتأهل الهلال إلى دور الـ”16″ من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال برغم تفوقه بهدفين مقابل هدف.
وأكّد أشرف الكاردينال عن قرار سيصدر خلال الساعات المقبلة على القطاع الرياضي ودائرة الكرة والمكتب التنفيذي.
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