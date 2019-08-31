بكري المدينة يؤكد مشاركته في مباراة اليوم رداً لجميل جماهير المريخ عليه

شهاب محمد - الخرطوم - 31 أغسطس، 2019 الخليج 365 : نجم المريخ بكري المدينة يؤكد مشاركته في مباراة اليوم امام الوداد المغربي رداً لجميل جماهير المريخ عليه المادة السابقة إفتتاح مسلخ جديد في السودان بطاقة “1500” رأس من الماشية في اليوم المقالة القادمة خالد بخيت يفاجئ نادي الهلال

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