بكري المدينة يؤكد مشاركته في مباراة اليوم رداً لجميل جماهير المريخ عليه

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شهاب محمد - الخرطوم - 31 أغسطس، 2019
الخليج 365 :
نجم المريخ بكري المدينة يؤكد مشاركته في مباراة اليوم امام الوداد المغربي رداً لجميل جماهير المريخ عليه
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