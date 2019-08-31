السعودية تنفذ أوامر ابن زايد وتضع منصور هادي قيد الاقامة الجبرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف الخبير بالقانون الدولي، الدكتور محمود رفعت، السبت، عن عزل السعودية، لعبد ربه منصور هادي، عن المسؤولين اليمنيين الذين فروا إلى الرياض بعد اجتياح مليشيات الإمارات لمدينة عدن.

وقال رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، إن النظام السعودي قام باحتجاز وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي وصل الرياض مؤخراً وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

وأضاف رفعت ” هادي وجميع الوزراء بوضع السجناء محددة إقامتهم مجردين من هواتفهم وظهورهم السابق والمستقبلي تكرار مطابق لما تم مع سعد الحريري “. المادة السابقة فيديريكا موغريني تبحث أزمة إقليم كشمير مع وزير خارجية الهند المقالة القادمة عمر البشير يفضح عمر البشير يفضح محمد بن سلمان ويعترف كيف أرسل له الملايين وأين أنفقها !!

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