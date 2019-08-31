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فيديريكا موغريني تبحث أزمة إقليم كشمير مع وزير خارجية الهند

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بحثت فيديريكا موغريني، منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الجمعة، أزمة إقليم جامو وكشمير، مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار.
وذكر بيان مكتوب صادر عن مكتب موغريني، الجمعة، أن منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، عقدت في بروكسل لقاءً مع وزير الخارجية الهندي.
وأضاف البيان أن الجانبان ناقشا العلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي، وكذلك الوضع في إقليم جامو وكشمير.
وأكدت موغريني أن الاتحاد الأوروبي يؤيد التوصل إلى حل سياسي سلمي للأزمة في جامو وكشمير، من خلال حوار ثنائي مع باكستان.
وشددت موغريني على أهمية منع تصاعد التوتر في المنطقة و”استعادة شعب جامو وكشمير حقوقه وحريته”.
وفي 5 أغسطس/ آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي المادة الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ليست ذات أغلبية مسلمة.

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