القبض على أحد منفذي حادث الطعن في ليون الفرنسية

اعلنت وسائل إعلام فرنسية،اليوم السبت، القبض على أحد منفذي حادث الطعن في ليون، فيما تمكن الآخر من الفرار.

وفي وقت سابق لقي شخص مصرعه، وأصيب 6 آخرون، جراء عملية طعن في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا.

ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث) الإخبارية، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم "مجهولة".