تريزيغيه يتعرض لأول حالة طرد له في الدوري الإنجليزي

تعرض اللاعب المصري لنادي أستون فيلا، محمود تريزيغيه، لحالة الطرد الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ففي مباراة فريقه أمام كريستال بالاس، تعرض تريزيغيه لحالة طرد عند الدقيقة 54 من عمر المباراة بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وأكمل أسٍتون فيلا المباراة منقوصا بعد طرد اللاعب المصري، الأمر الذي صعب مهمته في تحقيق الانتصار، بل تلقت شباكه هدفا، ليخسر المباراة بهدف نظيف.

وكان قد انتقل تريزيغيه لصفوف أستون فيلا مطلع الموسم الجاري، ولعب 4 مباريات مع الفريق دون أن يسجل أي هدف في "البريميرليغ" بعد.

يذكر أن أستون فيلا كان قد تعرض لـ3 هزائم منذ بادية الموسم وحقق فوزا وحيدا على إيفرتون.