مقتل عشرات المسلحين في غارات للتحالف الدولي شمالي إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من 40 شخصا من المجموعات المسلحة بينهم قيادات جراء قصف جوي منسوب للتحالف الدولي استهدف المنطقة بين كفريا ومعرة مصرين شرق إدلب. وفقا للمرصد، طالت الغارات اجتماعا لغرفة عمليات "وحرض المؤمنين" الذي يشكل جماعة "حراس الدين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، عمادها الرئيسي بالإضافة لمجموعات مسلحة أخرى. وأكد المرصد أن الضربات تسببت بوقوع أكثر من 7 انفجارات عنيفة بالمنطقة الواقعة بين مدينة إدلب وبلدة كفريا شرق المدينة بعد ظهر اليوم السبت.

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