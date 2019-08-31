"اليوم التالي" تكشف تشكيلة المريخ أمام الوداد

وقع اختيار الكابتن إبراهومة عبد الله أبو عشرين حارساً في المرمى، واختار التاج يعقوب في الطرف الأيمن، حمزة داؤود، عماد الصيني قلبي دفاع، ومحمود أم بدة في الطرف الأيسر. وفِي الوسط سيدفع إبراهومة بنيلسون ومحمد الرشيد والتش، وفِي المقدمة الهجومية بكري المدينة وسيف تيري والسماني الصاوي. وسيغيب عن تشكيلة المريخ رمضان عجب وصلاح نمر والتاج إبراهيم بسبب الإصابة.

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