الرئيس العراقي يهنئ العالم الإسلامي بحلول السنة الهجرية

هنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، الشعب العراقي والعالم الإسلامي بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.
وكتب عبد المهدي تغريدة في تويتر "نسأل الله العلي القدير أن يجعل العام الهجري بداية لعهد جديد من الوحدة وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع شعوب الأمة الإسلامية وطي صفحة الخلافات والنزاعات الداخلية والتفكك وإبعاد لشبح الحروب عن الأمة، ولشعبنا المزيد من الوحدة والتماسك وتحقيق كامل تطلعاته في الامن والاستقرار والازدهار.
وأضاف الرئيس العراقي "الهجرة النبوية الشريفة حملت في طياتها معاني الفداء والصبر والوحدة، ونتقدم بالتهنئة والتبريك لأبناء شعبنا وللأمة الإسلامية بهذه المناسبة العظيمة التي شكلت منعطفا تاريخيا وإنسانيا وكانت وستبقى درسا عظيما في معاني التضحية والثبات والآخاء الإنساني وبداية لانتصار وفتح كبير.
واعتمدت عدة دول عربية، اليوم السبت، أول أيام شهر المحرم لعام 1441 هجريا.
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