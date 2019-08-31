الفنان طلال السّاتّة أمام المحكمة

الخليج 365 : مثل الفنان الشاب طلال السّاتّة أمام المحكمة في القضية التي رفعها ضده الشاعر الشاب حسين أب كروك، وشهدت جلسات المحكمة تفاصيل مُثيرة للغاية، بينما تدخّل عددٌ من الأجاويد للإصلاح بين الطرفين بغرض إنهَاء تلك المُشكلة. مِن جَانبه، أكّد أب كروك لـ(كوكتيل) بأنّه سَيمضي في طَريق القانون ولن يَصمت عن انتهاك حُقُوقه من قِبل الفنان الشاب. المادة السابقة تعرّف على تشكيلة المريخ أمام الوداد

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