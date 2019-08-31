بالصورة.. ألماني يدخل موسوعة جينيس بـ”قدمه”.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واجه المراهق الألماني لارس موتزا من العاصمة برلين مشكلات في العثور على حذاء على مقاسه الذي يبلغ 57 بنظام القياس الأوروبي، ليدخل بذلك موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحصل موتزا على شهادة من موسوعة “جينيس” بأنَّ قدمه هي الأكبر لمراهق ذكر في العالم، وقال لارس إنَّ قدمه يبلغ طولها 35 سنتيمتراً.

وقالت والدته إنَّ معظم أحذيته يتم صنعها خصوصاً له بتكلفة تبلغ نحو 1200 يورو (1300 دولار)، مشيرة إلى أنَّ الحذاء الخاص بتدريبه على مهنة النجارة يبلغ ثمنه 1800 يورو.

أما والده فقال إنَّ قدمه كانت كبيرة منذ الولادة، وكان قياسها حينذاك 9.5 سنتيمتر.