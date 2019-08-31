فتنة بورسودان .. التلميح بمايشبه التصريح

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

صدمة كبرى شعر بها المواطن السوداني وهو يتابع المأساة التى وقعت بمدينة بورسودان وراح ضحيتها نفر كريم من ابناء الوطن ، وحفرت الاحداث جرحا غائرا فى الجسد المنهك بفعل سوء الحكم السابق وتكريسه للفتن الاثنية والطائفية ، وانتظر الناس ان تتمخض الجهود الجبارة والمخلصة التى بذلها الحادبون على مصلحة الوطن انتظروا ان تثمر نهاية لهذه الفتنة ووأدا لها وقطعا لدابرها ومنعا لها ان تعود وتخيم على المشهد من جديد ويسقط المزيد من ابناء الوطن جرحى وقتلى ، وتواضع الجميع على ضرورة انهاء الصراع بمعالجة حاسمة ونهائية للاسباب التى قادت اليه حتى يتم اغلاق هذا الباب بشكل كامل ويرتاح الناس من احتمالية فتحه كل مرة وان لا ينجر الطرفين الى الفتنة وينزلقان فى الهاوية فجاءت مبادرة الادارة الاهلية بمحاصرة اسباب الصراع وانهائه بشكل كامل وقدموا الضمانات لان يلتزم الجميع بالسلام ولكن هذا القول يبقى غير ذى جدوى فى ظل هذا الكلام الخطير جدا الذى ادلى به عضو مجلس السيادة وعضو وفده الى بورسودان الفريق كباشى الذى قال فى تصريحات لصحيفة الشرق الاوسط ان جهات خارجية وداخلية قامت بتأجيج الأوضاع الأمنية في مدينة بورتسودان، التي تشهد منذ عدة أيام، صراعاً قبلياً بين مجموعتين إثنيتين، أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، واشار كباشى إلى وجود جهات خارجية وداخلية لم يسمها، تستغل هذه الأحداث، لإشعال الفتنة وتأجيج الأوضاع الأمنية في المدينة التي تعد بوابة السودان وميناءه الرئيسي، ووعد بالكشف عنها في حينه.

انه كلام خطير جدا خاصة اذا قرئ مع التسريبات عن تورط حركة الجهاد الاريترية فى افتعال هذه الفتنة والعمل على اذكاء نارها وايضا اذا اخذنا ماخذ الجد اتهامات بعض الجهات لعناصر من المؤتمر الوطنى بسعيها الى خلق اضطرابات وفوضى عامة ومنع الحكومة المرتقبة من الاستقرار خوفا من فتح ملفات الفساد وماستجره المحاكمات والخوف الكبير لدى الكثيرين من ان تشملهم المساءلة وتطالهم العدالة لذا لجأوا عبر قنوات عديدة الى افتعال الفتن وبورسودان كانت جاهزة ومهيأة باعتبار ان اسباب النزاع اصلا موجودة فقط عليهم نفض الرماد لتشتعل النار من جديد ولتحرق من تحرق .

كلام الفريق كباشى يستدعى التحقيق الفورى فيه وضبط المتسببين فى الفتنة ومحاكمتهم وعدم السماح لهم بالمزيد من النشاط الضار بالوطن والمواطن .