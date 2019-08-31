وصول أول طائرة من الدعم الكويتي للخرطوم

الخليج 365 :

وصلت مطار الخرطوم صباح أمس، أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي تحمل (40) طناً من المواد الإغاثية لمتضرري السيول والأمطار بالسودان تشمل مواد طبية وغذائية وبطانيات، وكان في استقبالها رئيس وأعضاء لجنة استلام الدعم الخارجي بمجلس السيادة الانتقالي.

وأعلن سفير الكويت بالخرطوم بسام القبندي، استمرار الطائرات المحملة بالمواد الصحية والغذائية ومواد الإيواء من الكويت للسودان حتى تنجلي الأزمة التي تسببت فيها الأمطار العالية هذا العام.

من جانبه، أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الثائر، أن تسيير الجسر الجوي يجيء تنفيذا لتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بالوقوف مع السودان في هذا الظرف، وأوضح أن الطائرة التي وصلت الخرطوم تحمل (٤٠) طناً من المواد الغذائية والصحية والبطانيات. وأضاف أن الهلال الأحمر الكويتي سيجلس مع الجهات المختصة بالسودان لمعرفة وتحديد الاحتياجات، وسيكون هنالك جسر جوي في المستقبل بين الكويت والخرطوم حسب المتطلبات.

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من جهتها، شكرت وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية أسمهان أحمد البشير، دعم الكويت للمتضررين، وأوضحت أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء للوقوف على حجم الضرر، وتنسيق متكامل ليتسنى تقديم الدعم للمتضررين وحصر المناطق والأسر المتضررة.

بدوره، قال نائب مفوض العون الإنساني د. أحمد فضل الله سراج الدين، إن الطائرة هي الأولى ضمن جسر جوي يشمل (8) طائرات، وهي تحمل (5) آلاف بطانية و(200) ألف كرتونة مواد غذائية متنوعة و(100) طقم معدات نظافة شخصية، وتم تخصيصها للولايات المتأثرة حسب الأولوية “النيل الأبيض، سنار، الخرطوم، نهر النيل والجزيرة”، وأن الشحنات ستحمل حصص كل ولاية وتتحرك مباشرة بإشراف الهلال الأحمر لتوزيعها على المتأثرين بالولايات، وأن المفوضية ستقدم كل التسهيلات لوصول كل الدعم للمتأثرين.

وأوضح أن الأضرار شملت (14) ولاية، وحوالي (67) محلية، وجملة الأسر المتأثرة (65.322)، وعدد الوفيات (78) حالة، و(89) إصابة، وانهيار كلي لـ (40.800) منزل، و(24.444) جزئياً. وبلغ عدد الفصول والمدارس المتضررة (184) ونفوق (4707) رأساً من الحيوانات، وأوضح أن ترتيب الولايات حسب حجم الضرر “النيل الأبيض، كسلا، القضارف، الخرطوم، الجزيرة، سنار، والبحر الأحمر”.