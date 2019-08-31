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حصر الجمعيات التعاونية لتحديد متطلباتها من السِّلع

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شهاب محمد - الخرطوم - السلع

الخليج 365 :

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن شروعها في حصر الجمعيات التعاونية العاملة لتحديد متطلباتها من السلع والمواد التموينية والغذائية، في وقت كشفت فيه عن وجود (20) ألف و898 جمعية تعاونية بمختلف مجالاتها.
وقالت فائزة المبارك المُسّجل العام للجمعيات التعاونية بالوزارة في تصريح لـ(smc) أنهُ سيتم عقد إجتماع يوم الإثنين القادم بالوزارة مع رؤوساء الإتحادات التعاونية بالولايات لمعرفة إحتياجاتهم من السّلع والمواد الغذائية، كاشفة عن عقد ورشة خلال الفترة المقبلة للتداول حول الرؤية المستقبلية للحركة التعاونية للفترة القادمة، مبينةً أنهُ سيتم وضع ضوابط جديدة للتعاونيات.
وأكدت فائزة أن التعاونيات تُسهم بشكل كبير في تخفيف غلاء أسعار المواد الإستهلاكية من خلال طرحها للسّلع بأسعار مُخفّضة.

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