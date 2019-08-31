السيادي: مسألة تعيين رئيس القضاء غير ملحة في الوقت الحالي…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو المجلس السيادي الفريق ركن ياسر العطا، إنّ مسألة تعيين رئيس القضاء لا تُعتبر مُلِحّة في الوقت الحالي، وإنّهم يريدون توخي الحكمة في تعيينه وفق معايير مُحَدّدَة.

وأكّد العطا أنّ تعيين رئيس القضاء يتعلّق بطبيعة المرحلة ومن هو الأقدر والأجدر لها، وقال إنّ مولانا نعمات كانت هي الأقرب لرئاسة القضاء، إلا أنّ ترشيحات أخرى وردتهم فأرادوا إخضاعها للدراسة، وأشار العطا لوجود تناغم وانسجام بين أعضاء المجلس السيادي المدنيين والعسكريين، وشدّد على وضوح الرؤية ومعالم الطريق بين الطرفين وزوال المخاوف، وأوضح أنّه تَمّ تنوير الأعضاء المدنيين بالوضع الاقتصادي والأمني، وسيتم إجراء تَنويرٍ لهم في وزارة الدفاع والأمن والشرطة، وقال: “نوّرناهم عن الوضع السياسي بالبلاد، وعندما طالبوا بإقالة والي البحر الأحمر وافقناهم على الفور، والأوضاع تمضي بيننا بروح التّشاوُر والتّفاكُر”.