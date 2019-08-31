سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق مطاراً قرب الحدود اللبنانية

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، مطاراً مدنياً في منطقة "كريات شمونة" أمام حركة الطائرات، تحسباً لرد محتمل من تنظيم "حزب الله" اللبناني، على حادثة استهداف مقر إعلامي تابع له في الضاحية الجنوبية.

وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق مطار كريات شمونة المدني أمام حركة الطائرات، بسبب التوترات على الحدود الشمالية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قرر دفع تعزيزات مدفعية إلى الحدود الشمالية، بسبب الوضع الأمني المتوتر، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في تسيير دوريات أمنية في محيط منطقة مزارع شبعا، كما بدأت قوات اليونيفيل الدولية بتسيير دوريات على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، خشية رد حزب الله على الاستهدافات الأخيرة لمقاره وعناصره.