الحزب الاشتراكى النمساوى يطلق مبادرة لمحاربة فقر الأطفال

أعلنت باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب الاشتراكي (ثاني أكبر الاحزاب النمساوية) أن محاربة الفقر ستظل القضية الأولى للحزب وخاصة فقر الأطفال، حيث يعتزم الحزب إقامة مشروعات بقيمة 300 مليون يورو لتحقيق هذا الهدف.
وقالت فاجنر - في تصريحات اليوم،السبت، "إن مبادرة حماية الأطفال من الفقر، والتي تم إطلاقها اليوم، تتم بدعم من الممثلة العالمية إليزابيت أورث والرئيس النمساوي السابق الدكتور هاينز فيشر، موضحة أن الممثلة العالمية أورث سوف تقوم بحملة تبرعات لإنقاذ نحو 324 ألف طفل معرض لخطر الفقر، وتأتي الحملة تحت عنوان (كل يوم من أجل المستقبل).
ومن جانبه، قال الرئيس النمساوي السابق الدكتور هاينز فيشر، في كلمة له خلال إطلاق المبادرة، "إن مهمة مكافحة فقر الأطفال بنجاح يجب أن تحظى باهتمام الجميع، ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي حاسم على تنمية المجتمع ككل".
يذكر أن الحزب الاشتراكي يتبني عددا من الإجراءات التنموية والاصلاحية في المجتمع قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة في 29 سبتمبر المقبل، وتشمل زيادة المساعدات الاجتماعية وخفض المصروفات المدرسية وتحسين الوجبة الدراسية وتطوير الخدمات الصحية والرياضية للأطفال.
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