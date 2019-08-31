زار عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو مدينة ديار بكر جنوب شرق تركيا، اليوم السبت، دعماً لعمدة المدينة السابق، الذي تم إقالته بسبب ما يزعم من علاقته بالإرهاب وحل محله حاكم عينه الرئيس، رجب طيب أردوغان.
وقال إمام أوغلو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، من بينها صحيفتا "جمهورييت" و"سوزغو"، "يتعين أن نقف ضد الظلم وعدم الشرعية بغض النظر عمن يتضرر".
وكان يتحدث إمام أوغلو في مقر حزبه "الشعب الجمهوري" في مدينة ديار بكر.
وكان عمدة المدينة، عدنان سلجوق ميزراكلي من حزب "الشعوب الديمقراطي" ورئيس بلدية ماردين، أحمد تورك ورئيسة بلدية فان، بديعة أوزغوكتشي إرتان قد تم إقالتهم من مناصبهم يوم الإثنين الماضي، بسبب ما يزعم من صلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وحل محل الثلاثة، الذين كانوا قد جاءوا في الصدارة في الانتخابات في 31 مارس الماضي، حكاما إقليميين، عينهم أردوغان. وأردوغان هو رئيس حزب "العدالة والتنمية".
والتقى إمام أوغلو برؤساء البلديات الثلاثة في مدينة ديار بكر، ونشر صوراً معهم على موقع "تويتر".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استقالة جنرالات الجيش.. أوغلو يطالب بإنهاء "ظلم أردوغان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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