أوكرانيا وبولندا تريدان استمرار العقوبات على روسيا

أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إنه اتفق مع الرئيس البولندي على وجوب استمرار العقوبات ضد روسيا حتى تستعيد أوكرانيا الأراضي التي فقدتها في ضم القرم لموسكو عام 2014.

يجري زيلينسكي، الذي يرافقه بعض أعضاء حكومته الجديدة، مع بولندا محادثات سياسية ويحضر أيضًا الاحتفالات التي تقام يوم الأحد بمناسبة مرور 80 عامًا على بدء الحرب العالمية الثانية.

بعد محادثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا، قال زيلينسكي إنهما اتفقا على الخطوات التي ينبغي اتخاذها لوضع حد للحرب في شرق أوكرانيا وإعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.

وقال دودا إنه أكد لزيلينسكي دعمه فيما يتعلق "بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية". يضع الصراع في شرق أوكرانيا القوات الحكومية ضد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.

وقال دودا إنه يجب إعادة شبه جزيرة القرم وكذلك المناطق في شرق أوكرانيا " تحت السيطرة الكاملة لأوكرانيا" وتابع قائلا "نعتقد أن سياسة العقوبات (ضد روسيا) يجب أن تستمر".

في يوم الأحد، سيشارك دودا وزيلينسكي ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس وعشرات من قادة العالم في احتفالات وارسو بمناسبة الذكرى الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية - غزو القوات الألمانية النازية لبولندا في 1 سبتمبر 1939.

و في وقت سابق من اليوم السبت، استقبل الرئيس البولندي أندريه دودا نظيره الأوكراني زيلينسكي فولوديمير في حفل أقيم أمام القصر الرئاسي برفقة بعض أعضاء حكومته الجديدة قبل المحادثات.

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وقال مساعد السياسة الخارجية في دودا، كرزيستوف شتشيرسكي، إن المحادثات ستشمل علاقات كييف مع الاتحاد الأوروبي والغرب وخططها لحل النزاع في شرق أوكرانيا مع القوات الحكومية ضد الانفصاليين الذين تدعمهم روسيا.

و قد كشفت تقارير إعلامية عن أن بولندا والولايات المتحدة وأوكرانيا بصدد توقيع اتفاقية ثلاثية في وارسو حول تأمين إمدادات الغاز.