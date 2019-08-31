افتتاح مسلخ جديد في السودان بطاقة "1500" رأس من الماشية يومياً

أعلنت وزارة الثروة الحيوانية افتتاح مسلخ الكدرو الجديد بطاقة إنتاجية 1500 رأس في اليوم. وأكد مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية، الدكتور محمد يوسف في تصريح اليوم “السبت” اكتمال كافة المنشآت والتجهيزات للعمل بالمسلخ الجديد إضافة إلى اكتمال تأهيل مسلخ الكدرو القديم. وأشار إلى أن افتتاح المسلخ سيحضره ممثلون على مستوى عال من الدولة والقطاع الخاص والجهات ذات الصلة والإعلاميين. ونوه إلى أنه بافتتاح المسلخ الجديد وتأهيل القديم سيتم تصدير اللحوم المصنعة بدلاً من تصدير مواش حية للاستفادة من القيمة المضافة لمنتجات الثروة الحيوانية.

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