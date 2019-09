"آنا دي آرماس" تتقن إطلالة مارلين مونرو في موقع تصوير فيلمها الجديد

بدأت النجمة آنا دي آرماس تصوير فيلمها الجديد الذي ستدور أحداثه حول قصة حياة نجمة هوليوود الأسطورية مارلين مونرو، وتنتجه شبكة نيتفليكس.

ونشرت صحيفة ديلي ميل لقطات من تصوير آنا لمشاهد الفيلم، من أحد المواقع التصوير الخارجي، بمدينة نيويورك، وقد ظهرت النجمة الكوبية الشابة في إطلالة متقنة تحاكي إطلالة ومظهر مارلين مونرو.

وقال الصحيفة البريطانية أن الفيلم الجديد الذي تنتجه شبكة نيتفليكس سيكون بعنوان، Blonde بمعنى شقراء، في إشارة لمرلين مونور.

وكشفت عن أن الفيلم انضم لنجومه حديثا كل من النجم "بوبي كانفال" الشهير بدوره في فيلم ant-man، وكذلك النجم الكبير آدريان برودي الشهير بفيلمه the pianist، والنجمة "جوليان نيكلسون" الشهير بمشاركتها في فيلم I tonya للنجمة مارجو روبي.

ووفقا لديلي ميل، فإن شبكة نيتفليكس اتفقت مع "بوبي كانفال" على تجسيده لشخصية لاعب البيسبول الشهير "جو ديماجيو"، في حين سيجسد النجم أدريان مونور شخصية الكاتب المسرحي "آرثر ميلر"، وهما كان من الأزواج السابقين للنجمة مرلين مونرو.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب البيسبول "جو ديماجيو" الذي سيجسد "بوبي"، كان زوجا لمرلين مونرو في عام 1954، وفي عام 1955 انفصلا لتتزوج مرلين من الكاتب المسرحي "آرثر ميلر"، الذي استمر زواجه بها حتى عام 1961 وهو العام الذي توفت به مرلين.

وأقدمت مرلين على طلب الطلاق من لاعب البيسبول "جو ديماجيو" بعد تسعة أشهر فقط من زواجهما، بسبب غضبه الشديد من قيامها بالمشهد الشهير الذي تعرضت خلاله لرفع تنورتها والذي عرض ضمن مشاهد فيلمها الشهير The Seven Year Itch.

وفيما يخص النجمة جوليان نيكلسون التي أعلن إنضمامها لفريق عمل الفيلم، فإنه لم يتم تحديد الدور الذي ستجسده حتى الآن ضمن الأحداث.

وسيقدم فيلم Blonde جانبا من حياة النجمة مرلين مونرو في إقتباس من رواية "جويس كارول أوتس" التي طرحت عام 2000 بنفس الاسم، والتي حصلت على جائزة Pulitzer Prize.

وسبق أن اقتبست رواية Blonde في عمل فني آخر، وهو مسلسل طرح بالعنوان نفسه في عام 2001 وتم بثه على شبكة تليفزيون CBS الأمريكية، وكان من بطولة "بوبي مونتجومري" في دور مرلين مونرو، و"توتيس ويفر" في دور لاعب البييسبول، وجريفين دوني في دور الكاتب المسرحي.

وقام بالإعداد السينمائي وكتابة السيناريو للنسخة السينمائية، المخرج أندرو دومينيك، التي أختارته نيتفليكس أيضا لإخراج الفيلم، والذي سبق له إخراج فيلم The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المخرج "أندرو دومينيك" يعمل على صناعة هذا الفيلم منذ عام 2014، حتى وجد ضالته في المسئولين بشركة نيتفليكس المعروف عنهم تشجيع الأعمال السينمائية المغايرة، التي تقدم رؤية جديدة للسينما من منظور المبعدين في الإخراج والتمثيل.